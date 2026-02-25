Dorian Gabrić bi tudi v prostem času igral košarko

Dorian Gabrić je popolnoma predan košarki: kljub veliki količini treningov se v prostem času še vedno rad ukvarja s tem športom. Ta strast se izkazuje tudi v Gabrićevih dosežkih, saj je bil med drugim poklican tudi na selekcije za slovensko košarkarsko reprezentanco U17. Obiskuje Državni tehnični zavod Žige Zoisa v Trstu in posebno ga zanima zgodovina.

Datum rojstva: 26. 9. 2009.

Kraj, v katerem živiš: Domjo.

Sedanje društvo in matično društvo: Bor in Breg.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Dodo. Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjal tudi z drugimi športi?

Moj prvi šport je bil judo, ukvarjal pa sem se tudi z nogometom.

Na kateri svoj športni dosežek si najbolj ponosen? Na to, da sem bil poklican na selekcije za slovensko košarkarsko reprezentanco U17. Koliko ur tedensko posvečaš treningom? 14 in pol.

Ali treniraš tudi samostojno (poleg treninga v društvu)? Da.

Si član oziroma si dejaven pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Sodelujem pri Majenci.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Nikola Jokić.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Večerni.

Kateri je tvoj glavni obrok? Večerja.

Kaj pa najljubša jed? Je nimam.

Katero pesem si nazadnje poslušal? Easily – Red Hot Chili Peppers. Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Brez WhatsAppa.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Zgodovina.

Kaj bi spremenil v šoli, če bi bil ravnatelj? Nadoknadenje šolskih ur. Kaj bi rad postal, ko končaš šolo? Ne vem še.

Raje gledaš filme ali serije? Filme.

Kam bi šel na potovanje, če bi lahko šel kamorkoli? Rad bi si ogledal kavkaške države.

S kom pa bi šel? S prijatelji.

Kaj te najbolj nasmeji? Igranje košarke.

Katera je tvoja najljubša žival? Kača.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Doma pri katerem od prijateljev.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Iskrenost in zvestobo. Kaj bi naredil, če bi imel en dan popolnoma prost? Prav gotovo bi šel na igrišče in igral košarko.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Telefona in denarnice.

Katero knjigo ali film bi priporočil prijatelju ali prijateljici? The Easter Rising: A Guide to Dublin in 1916.

Katero supermoč bi imel? Teleportacijo.

Najljubša barva? Oranžna.

Kaj bi vzel s sabo na samotni otok? Hrano.

Kaj te najbolj motivira? Moja mama in trenerji.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Hrana.

Kako bi sebe opisal v treh besedah? Iskren, simpatičen in samozavesten.

Najljubši praznik in letni čas? Pust in poletje.

Če bi lahko na kavo povabil eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Moj pradedek Ivan Daneu, ki je bil prvi slovenski ravnatelj na svetoivanski šoli.

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik.

Katera družbena omrežja uporabljaš? Vsa našteta (Instagram, TikTok, Facebook, X, YouTube).

Bi zdržal en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Po vsej verjetnosti ne.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje? Zelo pomembno.

Kako podpiraš okolje v vsakdanjem življenju? Doma ločujemo odpadke.