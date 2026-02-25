V FJK danes ponekod namerili pomladne temperature

Ob okrepitvi subtropskega anticiklona so danes po pričakovanjih v FJK temperature poskočile tudi ponekod v nižjih slojih, zlasti v krajih oddaljenih od morja. Najtopleje je bilo v Čedadu, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 17,6 stopinje Celzija, v Koprivnem, 17,4, in v Červinjanu, kjer so namerili 17,2 stopinje Celzija. Ob morju in na Kraški planoti je bilo zaradi temperaturnega vpliva morja nekoliko manj toplo. V Zgoniku so namerili 14,9 stopinje Celzija, v Trstu ob morju pa 12,5 stopinje Celzija. Temperature so občutno poskočile tudi v gorskem svetu. V Plodnu se je živo srebro dotaknilo 9,5 stopinje Celzija, na Zoncolanu 7,6 stopinje Celzija, drugod so namerili le kakšno stopinjo Celzija manj. Omembe vreden je podatek s Trbiža, kjer so zabeležili 12,3 stopinje Celzija.

Ničta izoterma se je povzpela na 2982 metrov in je trenutno za dobrih 1300 metrov višja od dolgoletnega povprečja.

Stanovitno vreme pod vplivom anticiklona se bo nadaljevalo vsaj do vključno nedelje. V gorah bo prevladovalo sončno in za ta čas toplo vreme, v nižinah in ob morju se bo postopno začel kopičiti bolj vlažen zrak in bodo nastajali temperaturni obrati. Sprva bo še prevladovalo sončno vreme in bo ozračje zamegljeno zlasti v nočnih in jutranjih urah, od petka ali sobote pa se bo marsikje pojavila megla tudi čez dan.