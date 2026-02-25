VREME
Sreda, 25 februar 2026
Kronika

Pri Čedadu čelno trčila avtomobil in poln turistični avtobus

Voznika avtomobila so prepeljali v bolnišnico, potniki avtobusa pa so jo odnesli le z večjim strahom

Spletno uredništvo |
Buttrio |
25. feb. 2026 | 17:00
    Prizorišče nesreče (ANSA)
Danes zjutraj okrog 9.30 sta na območju občine Buttrio na Videmskem trčila avtomobil in avtobus, ki je skupino petdesetih turistov iz Jesola prevažal na Staro goro nad Čedadom.

V nesreči se je lažje poškodoval voznik avtomobila, ki so ga z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico na opazovanje. S svojim renaultom clio je trčil v sprednji levi del avtobusa, pri čemer je nastala večja gmotna škoda. Vzroke nesreče preiskujejo lokalni policisti. Cesto so dobro uro zaprli za promet. Na kraju nesreče so bili tudi gasilci videmskega poveljstva, ki so zavarovali območje in obe vpleteni vozili ter nudili pomoč pri prestopu potnikov iz poškodovanega avtobusa na novega. Izletniki so nato nadaljevali svojo pot do Čedada in naprej do svetišča.

