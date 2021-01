Osebnost Primorske 2020 je Nevenka Mlinar

Bralci in poslušalci primorskih medijev, ki prirejajo akcijo Osebnost Primorske (Radio Koper, Televizija Koper, Radio Trst A, Primorske novice in Primorski dnevnik) so za Osebnost Primorske 2020 izbrali Nevenko Mlinar, so ravnokar razglasili na sklepni slovesnosti, ki jo je vodila Helena Florenin Pasinato.

Zdravnica Nevenka Mlinar je bila prva podpisnica zahteve slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov ter zdravniške zbornice proti nadaljnjemu obremenjevanju okolja in ogrožanju zdravja v srednji Soški dolini. Njenemu pozivu se je v pismu javnosti pridružilo več kot 300 zdravnikov. Mlinarjeva opozarja, da so zdravstvene posledice pretekle proizvodnje azbestno cementnih izdelkov na tem območju zelo težke. Pojavljajo se tako pri nekdanjih zaposlenih kot pri prebivalcih širše okolice cementarne Salonit Anhovo. V ambulanto Mlinarjeve v Desklah prihajajo bolniki s številnimi zdravstvenimi težavami zaradi nekdanje izpostavljenosti azbestu. Azbest je sicer stvar preteklosti, vendar Salonit Anhovo zdaj načrtuje povečati količine odpadkov za sosežig. To pa je zaskrbljujoče, opozarja Mlinarjeva.

Za naziv so se ob Nevenki Mlinar potegovali Miran Košuta, avtor novega italijanskega prevoda Prešernovih Poezij, Jelena Vukmir, vodja spletnega tečaja slovenščine in italijanščine, zgodovinar Jože Pirjevec, Ksenija Dobrila in Walter Bandelj, akterja v procesu vračanja tržaškega Narodnega doma, Stipe Vincek, predsednik Moto kluba Kondor, Mateja Sattler iz društva Eko Anhovo in dolina Soče, pobudnici za obhajilo v slovenskem jeziku v Benečiji Anita Bergnach in Vesna Jagodic, prostovoljka Valentina Kobal ter vodja ekipe EPK GO! 2025 Neda Rusjan Bric.