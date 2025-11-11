»Osimski sporazum ključen tudi za proces sprave in priznanje manjšin«

Petdesetletnice podpisa Osimskega sporazuma se je danes spomnil tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella. Ob tej priložnosti je poudaril, da je sporazum »zagotovil dokončno in pravno potrjeno pripadnost Trsta Italijanski republiki ter razrešil mejna vprašanja – nehvaležno dediščino fašistične vojne, ki je povzročila izgubo ozemelj, pridruženih Italiji po koncu prve svetovne vojne in z Rapalsko pogodbo iz novembra 1920«.

Mattarella je spomnil, da je »dobra volja obeh strani, ki se odraža v sporazumu, omogočila, da se je na teh območjih zaključilo eno najbolj bolečih poglavij italijanske zgodovine. V nekaj letih se je meja, nekoč simbol razdvojenosti, spremenila v eno najbolj odprtih v Evropi, območje ostrih nasprotovanj pa v prostor sodelovanja, kar je v naslednjih letih potrdilo še članstvo Slovenije in Hrvaške v Evropski uniji.«

Italijanski predsednik meni, da proces sprave in tesnega sodelovanja med Italijo, Slovenijo in Hrvaško predstavlja zgled za mednarodno skupnost. »Čezmejno sodelovanje ter priznanje in spodbujanje manjšin na zgodovinskih območjih – kar je temeljni element dialoga in skupnega razvoja – sta pripomogla k preseganju sovraštva, celjenju ran ter spodbujanju blaginje in miru za obe skupnosti,« je še poudaril.