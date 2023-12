Oslabitev Kvirinala bi prizadela Slovence

Predsednik republike je ustavni garant jezikovnih manjšin, oslabitev njegove vloge bi zato oškodovala vse narodne in jezikovne skupnosti. Takole razmišlja predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher, ki je na avdiciji v senatu izrazil velike pomisleke nad predlogom za neposredno izvolitev predsednika vlade. Drugačno mnenje je izrazil predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga.

Kompatscher je v senatni komisiji za ustavna vprašanja izpostavil, da so bili italijanski predsedniki vedno spoštljivi do Južne Tirolske zaščitniki njene avtonomije in jezikovne različnosti. »Tako naj bo tudi v prihodnosti,« je dodal predsednik Južnotirolske ljudske stranke (SVP), ki se boji, da bi se z ustavno reformo zelo zmanjšale pristojnosti Kvirinala.

Južnotirolski politik je senatorjem tudi izrazil pomisleke nad novim volilnim zakonom, ki bo spremljal direktno izvolitev predsednika vlade. Slednji bo moral uživati podporo večine parlamentarcev, zato se govori o t.i. večinski volilni nagradi za premierja in njegovo koalicijo. Kompatscherja skrbi usoda parlamentarnih mandatov SVP, vprašanje pa se od blizu tiče tudi slovenske manjšine, začenši s podporniki zajamčenega zastopstva.

Fedriga je prepričan, da gre načrtovana reforma v smer politične stabilnosti v državi in da jo je zato vredno podpreti. Po njegovem bi se moralo v Rimu udejanjiti to, kar se že dogaja v deželah, kjer volivci direktno izbirajo predsednike. »To prinaša politično stabilnost in hkrati prispeva k učinkovitosti deželnih vlad,« je v senatu poudaril predsednik FJK.