Osumljenega za umor Giulie Cecchettin aretirali v Nemčiji

Potem ko so ga v soboto v poznih večernih urah pridržali v Nemčiji, je 22-letni Filippo Turetta, osumljen umora bivše partnerke Giulie Cecchettin, pristal na izročitev Italiji. Truplo Giulie Cecchettin so v soboto našli v FJK, na dnu grape ob cesti, ki od jezera Barcis pelje do Piancavalla.

Vest o aretaciji Filippa Turette, ki je bil na begu od 11. novembra, ko sta bila z Giulio Cecchettin nazadnje videna v Venetu, se je razširila v nedeljo, ko je pronicalo v javnost, da ga je na avtocesti pri Bad Dürrembergu opazil nek voznik. Luči Turettovega fiata punto, ki se je nahajal na odstavnem pasu, so bile ugasnjene, zaradi česar je voznik poklical policijo. Ko je ta prišla na kraj, je bil Turetta ob avtomobilu, ki je ostal brez bencina, sam pa ni imel več denarja, da bi lahko napolnil rezervoar. Identifikacija je pokazala, da gre za osebo, za katero je bila zaradi suma umora razpisana mednarodna tiralica.

Turetta ostaja v zaporu v kraju Halle, postopek za izročitev Italiji je v teku; javni tožilec Bruno Cherchi, ki vodi preiskavo o umoru, za katerega je osumljen Turetta, je dejal, da bi se to lahko zgodilo v teku približno desetih dni.