Osvežene linije in večja frekvenca

Za uporabnike javnega potniškega prometa se bodo z 11. junijem stvari spremenile. Koncesijo te javne službe bo v celotni regiji prevzela družba Tpl Fvg, pod okriljem katere bodo delovale štiri pokrajinske družbe javnega linijskega prevoza v notranjem cestnem prometu (Atap iz Pordenona, Saf iz Vidma, Apt iz Gorice, Trieste Trasporti iz Trsta). Uporabnikom javnega potniškega prometa bo po novem na voljo enotna vozovnica, storitve bodo okrepljene, saj bodo avtobusi lahko prevozili več kilometrov (sedemodstotno povečanje kilometrine). To povečanje bodo lokalni prevozniki lahko uporabili tako, da bodo uvedli nove mestne linije ali okrepili vožnje na že utečenih relacijah.

Novost v javnem potniškem prometu sta na včerajšnji novinarski konferenci predstavila pristojni za prevoz v deželni vladi Graziano Pizzimenti in izvršni direktor deželnega prevoznika Tpl Fvg Aniello Semplice. Prvi je opisal težko pot, ki jo je enotna družba Tpl opravila od leta 2014, ko ji je bila dodeljena koncesija za opravljanje javnega potniškega prometa. Od takrat do lani so se namreč pravdali na deželnem upravnem sodišču in na višjem upravnem sodišču. Ko se je upravni spor končno zaključil z izdajo sodne odločbe v prid prevoznika Tpl, je ta začel pogajanja z lokalnimi upravitelji, kako posodobiti javni potniški promet.