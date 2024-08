Osvežitev za zdaj najbolj zaznavna v Trstu

Ob vplivu vremenske fronte in plitvega ciklonskega območja, ki je nastalo nad Sredozemljem, se je po pričakovanjih ob padavinah ozračje nekoliko osvežilo. Ohladitev je bila za zdaj najbolj občutna ob morju. V Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa davi namerila najnižjo nočno temperaturo 22,5 stopinje Celzija, kar je najnižja temperatura po 1. avgustu. Kljub ohladitvi je bila torej noč vseeno tropska, se pravi, da se je najnižja nočna temperatura obdržala nad 20 stopinjami Celzija. Poleg tega je bila relativna vlaga zjutraj zelo visoka, okrog 90-odstotna, kar je zmanjševalo učinke ohladitve.

Noč je bila prav tako, kljub vsemu, tropska tudi povečini na Kraški planoti in na Goriškem, kjer so se temperature obdržale rahlo nad 20 stopinjami, na Goriškem pa med 21 in 22 stopinjami Celzija. Ohladitev je bila nekoliko občutnejša v gorah, na Višarjah je denimo meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo v FJK, in sicer 11,8 stopinje Celzija.

V prihodnjih urah bo prehodno zapihala šibka burjica in bo pritekal nekoliko bolj suh in manj topel zrak.

Naši kraji bodo danes in jutri še pod vplivom nestanovitnega zraka, ki ga bo proti nam preusmerjalo plitvo ciklonsko območje nad Sredozemljem. Povečini bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, nastajale bodo lahko tudi posamezne plohe in nevihte. Vmes bodo lahko krajša obdobja z delno jasnim vremenom. Današnja noč in jutrišnje jutro bosta bolj sveža.