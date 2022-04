Otroci ne bodo več avtomatično dobili očetovega priimka

Očetov priimek otroku ne bo več dodeljen avtomatično, je danes odločilo italijansko ustavno sodišče. Kot neustavna je sodišče prepoznalo vsa določila, ki predvidevajo, da se otroku samodejno dodeli očetov priimek, kar je doslej veljalo tako za otroke poročenih kot neporočenih staršev, pa tudi za posvojene otroke.

Gre za prelomno odločitev, ki odpravlja eno izmed plati »patriarhalnega dojemanja družine«, kot je samo ustavno sodišče zapisalo že leta 2006. V družbi, kjer sta vlogi matere in očeta tudi v pravnem pogledu enakopravni, saj so bile v tem kontekstu diskriminacije do žensk v veliki meri odpravljene, je samodejno dodeljevanje očetovega priimka za marsikoga anahronistično. Tudi za ustavne sodnike.

Po oceni ustavnih sodnikov so določila, ki otroku samodejno dodeljujejo očetov priimek, diskriminatorna in škodujejo otrokovi identiteti. Odslej bo otrok dobil priimek obeh staršev, o vrstnem redu pa se dogovorita starša, ki se sicer lahko tudi odločita, da otroku dodelita en sam priimek in ne nujno dveh.