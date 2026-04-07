Padel je v rezervoar destilarne in umrl

Davi se je v destilarni v Pasian di Pratu, vasi v videmskem predmestju, pripetila smrtna nesreča na delu. Moški je v nepojasnjenih okoliščinah padel v rezervoar destilarne. Sodelavci so zaslutili, da je nekaj narobe, ko pokojnika niso videli za dlje časa in so zaslutili, da bi lahko padel v rezervoarm. Tam so ga tudi našli. Kolegi so mu skušali pomagati, a jim ni uspelo ga povleči ven.

Končno je to uspelo gasilcem, ki so se spustili v rezervoar, a je moški takrat že umrl. Primer preiskujejo karabinjerji, na kraju nesreče so bili prisotni tudi reševalci in inšpektorji za varnost na delu.

Po poročanju tiskovne agencije Ansa je bil pokojnik 55-letni krajan. Destilarno Durbino Friulia, v kateri se je pripetila nesreča, so zasegli. Videmsko tožilstvo je odredilo obdukcijo.