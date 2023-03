Padel ob potoku v Karniji

Gorski reševalci iz FJK so danes ob 12.30 posredovali v Karniji, kjer se je v kraju Prato Carnico blizu kampa Fuina poškodoval 78-letni moški. Zdrsnil je in padel ob tamkajšnjem potoku, pri čemer se je močno udaril v rebra in utprel nekaj domnevnih zlomov. S poslednjimi močmi in pomočjo nekaterih drugih oseb, ki so bile z njim, se je uspel prebiti do ceste v bližino reševalnega vozila. Na kraj je medtem prispel gorski reševalec iz Ovara, ki mu je nudil pomoč. Prepeljali so ga v tolmeško bolnišnico.