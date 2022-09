Padla rekorda iz peklenskega leta 2003

Število vročih dni, v katerih je torej najvišja dnevna temperatura presegla 30 stopinj Celzija, je bilo v letošnjem meteorološkem poletju (od 1. junija do 31. avgusta) v Biljah in Tolminu večje kot v doslej najtoplejšem letu 2003, ko so ljudje v Evropi tudi umirali zaradi vročine.

Letos je v Biljah Arso zabeležil kar 80 vročih dni, medtem ko jih je poleti leta 2003 zabeležil 76. V Tolminu pa jih je letos zabeležil 64, leta 2003 pa 58. V Biljah je torej letos živo srebro kar v osemdesetih dneh preseglo mejo 30 stopinj Celzija.

V Podnanosu pa je bilo letos le nekaj manj vročih dni kot leta 2003, še vedno pa zelo veliko, in sicer 71, leta 2003 pa so jih zabeležili šest več, torej 77. Prav tako je bilo več vročih dni leta 2003 tudi v Kopru, ko so jih zabeležili 71, letos pa »le« 56.

Ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji je bilo letošnje meteorološko poletje primerljivo z letom 2003, ugotavlja Arso.