Padle so izdatne količine dežja

Včerajšnje poslabšanje je po pričakovanjih postreglo z izdatnimi količinami padavin. Med najbolj deževnimi kraji je bilo Koprivno na Goriškem, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa v 24 urah namerila 92,5 litra dežja na kvadratni meter, pri Briščikih na Kraški planoti pa 76,6 litra. Količine so bile povsod velike, še najmanj dežja je padlo v Trstu, gre pa še vedno za omembe vreden podatek, kjer so ga namerili malenkost manj kot 40 litrov na kvadratni meter. V gorah je povečini snežilo, četudi je zaradi odjuge marsikje temperatura prehodno poskočila nad ledišče in je mestoma padal dež, pomešan s snegom ali je ponekod prehodno deževalo. Snežna odeja se je vsekakor na Višarjah, na Zoncolanu in v Plodnu še povečala oz. obdržala, medtem ko je na Piancavallu, ki je bolj izpostavljen južnim vetrovom in je bila zato otoplitev občutnejša, prevladovalo deževje in se je sneg deloma talil. Obratno pa je bilo na Trbiškem, ki je zavarovan pred južnimi vetrovi, kjer se je snežna odeja obdržala.