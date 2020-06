Pahor in Di Maio o Narodnem domu in parlamentarnem zastopstvu

Po dopoldanskem srečanju s slovenskim zunanjim ministrom Anžetom Logarjem se je italijanski zunanji minister Luigi Di Maio danes v Ljubljani v popoldanskih urah srečal tudi s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem. Dotaknila sta se vprašanja vrnitve Narodnega doma ter zastopstva slovenske manjšine v italijanskem parlamentu.

Predsednik Pahor je poudaril pomen odličnega sodelovanja in trdnih gospodarskih in siceršnjih vezi med državama. Vloga italijanske vlade in lokalnih oblasti je ključna v postopku vračanja Narodnega doma, da bo do 13. julija res vse nared, je opozoril Pahor. Ocenil je še, da bo vrnitev Narodnega doma pomemben mejnik v dvostranskih odnosih med državama in narodoma in velika priložnost, da bodo ti v prihodnje še boljši.

Italijanski zunanji minister Di Maio podpira prizadevanja slovenske manjšine za zastopstvo v italijanskem parlamentu, je povedal. Izrazil je interes, da bi Slovenija sprostila omejitvene ukrepe na slovensko italijanski meji, o čemer Pahor meni, da ima Slovenija ob potrebnem upoštevanju epidemiološke slike vedno pred očmi tudi pomen dobrososedskih odnosov.