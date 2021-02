Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je z zadovoljstvom sprejel izjavo predsednika Italijanske republike in prijatelja Sergia Mattarelle ob dnevu spomina, so sporočili iz urada predsednika republike. Gre za izjavo, ki je v duhu slovesnosti lanskih julijskih dogodkov v Bazovici in Trstu, so zapisali. »Z redkimi izjemami, ki jih je še vedno potrebno opaziti in se nanje odzvati, je v teh duhu govorila tudi večina visokih predstavnikov italijanske oblasti,« je ocenil Borut Pahor.