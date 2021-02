Pandemija hromi življenje in manjšinsko politiko

Novoletni sprejemi Slovenske skupnosti so bili vedno priložnost ne samo za druženje in za soočenje o aktualnosti, a tudi za razkrivanje političnih potez ne samo slovenske stranke, a vse manjšine. Letos žal ni bilo tako. Pandemija je ohromila ne samo naše vsakdanje življenje, ampak tudi našo politiko, ki se je znašla brez pravih idej, saj se ne more osredotočiti le na nov italijanski volilni zakon. O njem se praktično ne ve skoraj nič in vprašanje je, če bo sploh kdaj zagledal luč.

O politiki v času covida je na srečanju na daljavo uvodoma spregovoril deželni tajnik SSk Igor Gabrovec, medtem ko je v pozdravih izstopala ugotovitev, da pandemija močno načenja življenje ljudi na mejah, kar velja v prvi vrsti za pripadnike jezikovnih manjšin.

Precej je bilo govora o volilnem zakonu. Zatem ko je Gabrovec predstavil stališča SSk, se je predsednik FJK Massimiliano Fedriga zavzel za spremembo deželnega volilnega zakona z namenom »da bi slovenski manjšini zagotavljal več avtonomije«, obljubil je nadaljnje zavzemanje za vrnitev Narodnega doma Slovencem in zagotovil sodelovanje z novim paritetnim odborom.

Senatorko Tatjano Rojc čakata dve prednostni nalogi: sprememba člena zaščitnega zakona, ki zadeva narodne domove, in volilni zakon. Novega predsednika vlade Maria Draghija je med posvetovanji opozorila, da bo morala nova volilna zakonodaja upoštevati potrebe slovenske manjšine.

