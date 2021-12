Paritetni odbor o vidni dvojezičnosti in regionalizaciji šolstva

Vprašanje spoštovanja vidne dvojezičnosti, regionalizacija šolstva in nedavni obisk predstavnikov Sveta Evrope ter kritike na račun poročila predsednika: to je zaznamovalo današnjo popoldansko sejo Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine, ki je zasedal po spletu.

Po besedah predsednika Marca Jarca je najpomembnejši del seje obsegal podelitev pooblastil delovnima skupinama za vprašanja vidne dvojezičnosti in šolska vprašanja. Prva bo obravnavala težave spričo dejstva, da se vidna dvojezičnost ne upošteva povsod, kjer veljajo določila zadevnega 10. člena državnega zaščitnega zakona za Slovence v Italiji št. 38/2001, kar se je ugotovilo tudi na novembrski tretji deželni konferenci o izvajanju zaščite slovenske manjšine v Trstu. Ista skupina bo tudi preverila morebitne pogoje za razširitev določil o vidni dvojezičnosti tudi na tiste občine oz. predele občin, ki so sicer vključeni v seznam, kjer veljajo zaščitna določila, a ne povsod tudi tista o vidni dvojezičnosti. V zvezi s postopkom t.i. regionalizacije šolstva pa bo delovna skupina za šolska vprašanja preverila skladnost novega sistema z določili zaščitnega zakona.

Drugače se je seja začela dejansko s poročilom člana Domenica Morellija o obisku predstavnikov Svetovalnega odbora Sveta Evrope v zvezi s preverjanjem spoštovanja Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin. Tu je član odbora in bivši predsednik Bojan Brezigar kritično ocenil delovanje predsednika Marca Jarca, ki je novembra letos na prošnjo italijanskega notranjega ministrstva v imenu paritetnega odbora pripravil poročilo. O le-tem namreč odbor ni razpravljal, je opozoril Brezigar, za katerega dokument vsebuje tudi nekaj netočnosti oz. pomanjkljivosti v zvezi s sejami institucionalnega omizja med notranjim ministrstvom in manjšino, financiranjem tednikov Novi glas in Novi Matajur, (ne)podpisom konvencije z državno radiotelevizijo RAI o slovenskih oddajah in dejstvom, da dokument ne omenja vračanja Narodnega doma v Trstu. Jarc je po lastnih besedah obvestilo notranjega ministrstva o potrebi po pripravi poročila prejel le kake štiri dni pred zapadlostjo roka in torej ni bilo časa za sklic seje odbora. Zaveda se, da poročilo ni stoodstotno popolno in da ga bo potrebno popraviti, kar bo storjeno na prihodnji seji paritetnega odbora.