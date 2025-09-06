Paritetni odbor razpravljal, a ne odločal o predlogu sestave šolske komisije

Člani Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine so na današnji popoldanski seji v palači deželne vlade Furlanije - Julijske krajine v Trstu dobri dve uri preučevali predlog o novem ustroju Deželne komisije za slovenske šole, ki ga je iznesel predsednik Marko Jarc, o čemer pa še niso odločali, saj bodo osnutek dopolnili in ponovno o njem odločali konec septembra, nakar bodo o njem razpravljali tudi skupaj s člani sedanje Deželne komisije za slovenske šole in Sindikata slovenske šole.

Predlog o šolski komisiji je, če izvzamemo odobritev zapisnika prejšnje seje, dejansko predstavljal edino točko tokratnega dnevnega reda, članom odbora pa ga je orisal predsednik Jarc. Cilj je po njegovih besedah izboljšati sedanje stanje in zagotoviti slovenskim šolam avtonomijo, s tem da se dobi nujna povezava z italijanskim ministrstvom za izobraževanje, ki sedaj manjka. Edini način, da se naredi konkreten in hiter korak naprej, pa je sprememba sestave komisije, pravi Jarc, za katerega je to edini cilj, ki ga je mogoče doseči brez zakona, ki mora iti skozi parlament, ampak z uredbo predsednika republike.

Po sedanjem ustroju sestavlja šolsko komisijo 15 članov. Ob vodji Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK, so še izvoljeni člani: dva predstavnika ravnateljev, štirje predstavniki učnega osebja, en predstavnik administrativnega, tehničnega in pomožnega osebja ter po trije predstavniki staršev oz. dijakov, član komisije pa je tudi predstavnik (pravzaprav predstavnica) slovenskih šol v Višjem šolskem svetu. Jarčev predlog predvideva 17-člansko komisijo: ob vodji Urada za slovenske šole bi bili med izvoljenimi člani dva predstavnika ravnateljev, pet predstavnikov učnega osebja, en predstavnik administrativnega, tehničnega in pomožnega osebja ter po en predstavnik staršev oz. dijakov. Poleg teh izvoljenih članov bi po novem v komisiji sedeli tudi predsednika krovnih organizacij Slovencev v Italiji (SKGZ in SSO), dalje tehnični inšpektor slovenskega jezika Deželnega šolskega urada, višji uradnik ministrstva za izobraževanje in višji uradnik deželnega odborništva za izobraževanje. Prav tako bi v komisiji še naprej sedel predstavnik slovenskih šol v Višjem šolskem svetu.

O predlogu danes odbor ni odločal, saj so člani iznesli več predlogov oz. pripomb ali popravkov. Nekateri so opozorili na vprašanje demokratičnosti zastopstva v komisiji, tu bo po besedah predsednika Jarca potrebno dobiti srednjo pot oz. kompromis glede zastopstva staršev in dijakov, da bo organ mogoče upravljati. Prav tako bo treba na primer rešiti vprašanje, ali bodo predstavniki šolskega urada, ministrstva in dežele FJK lahko imeli volilno pravico ali ne. Jarc bo tako predlog na podlagi omenjenih pripomb predelal, paritetni odbor pa bo o novem predlogu razpravljal in predvidoma odločal na prihodnji seji, ki bo 26. septembra. Vsekakor bo to komaj prvi osnutek, saj bodo sklicali še eno sejo, na kateri bodo prisluhnili stališčem predstavnikov sedanje Deželne šolske komisije in Sindikata slovenske šole. Na podlagi vsega tega bo potem oblikovan končni osnutek uredbe predsednika republike, ki bo naposled romal v Rim.

Nadanašnji seji je bilo več članov odsotnih. Med temi je bil tudi Livio Semolič, ki se seje ni udeležil, kot je zapisal v izjavi, iz protesta. To je utemeljil z dejstvom, da je predsednik Jarc v sklicu napovedal diskusijo in sprejetje predloga o sestavi šolske komisije, kar pa je v nasprotju z večkrat izraženo zahtevo, naj se pred vsako diskusijo in odločanjem izpelje soočanje z vsemi šolskimi deležniki. V dopisu v sklicu pa je predsednik napovedal odločanje o spremembi sestave komisije, šele zatem pa bi bili v zadevo vključeni predstavniki šolstva, kar je po Semoličevih besedah »povsem skregano z zagotovili, ki jih je ne nazadnje tudi julija podal članom Odbora. Takšno predsednikovo ravnanje je nesprejemljivo, predvsem pa nespoštljivo in nekorektno do vseh teh, ki se vsakodnevno ukvarjajo s šolstvom in tudi skrbijo za naše šole«, meni Livio Semolič.