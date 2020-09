Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Pasteis de Belem

Ko rečemo Portugalska nam, vsaj na področju kulinarike, najprej pade na pamet bakalar, riba iz družine osličev, za pripravo katere imajo Portugalci nešteto receptov. Kar je tudi logično, saj ta riba živi predvsem v Atlantskem oceanu, ob katerem Portugalska leži, Portugalci pa tudi razpolagajo z ribiško floto, ki je med največjimi na svetu. Čeprav so skoraj vsi portugalski recepti s to ribo kar se da okusni, se danes ne bomo ukvarjali z njo, temveč s slaščico, ki je sicer tipična za Lizbono, jo pa dobimo tudi drugje na Portugalskem.

»Pasteis de Belem«, tako se namreč imenuje sladica, o kateri bomo spregovorili. Najbolj znana slaščičarna, ki jo ponuja je Pasteleria v Ul. Do Belem, kjer ljudje čakajo v vrsti, da si jo lahko privoščijo, zgodi pa se, da je treba v špicah turistične sezone čakati celo uro ali več. Prav v bližini je tudi znamenita trdnjava Belem, ki jo pokažejo na televiziji vsakič, ko je govor Lizboni ali o portugalski sploh. »Pasteis de Belem« je res okusna sladica iz listnatega testa in vanilijeve kreme, ki si jo lahko še posladkamo s sladkorjem in potresemo s cimetom ...pregrešno dobra, kot so nekoč pravili v neki televizijski reklami.

Za pasteis de Belem torej potrebujemo:

Listnato testo (dobite ga v vsaki trgovini)

750 ml mleka

150 ml sladke smetane

8 rumenjakov

6 žlic sladkorja

ščepec soli

4 žlice ostre moke

naribano limonino lupino

strok vanilije

cimetovo palčko

Rumenjake, sladkor, moko in sol zmešamo v posodi, prilijemo malo mleka, da bo zmes tekoča. Mleko, ki je ostalo in smetano zlijemo v lonec in grejemo na zelo tihem ognju: v mleko damo tudi vanilijin strok, naribano limonino lupinico in cimetovo palčko. V mleko počasi vlivamo jajčno zmes in neprestano mešamo. Na srednjem ognju kuhamo približno 8 minut. Pozor! Krema ne sme nikakor prehitro zavreti.

Ko je zmes postala primerno gosta, posodo odstavimo in jo pokrijemo s folijo, da se na površju na naredi skorjica.

Listnato testo razvaljamo in iz njega oblikujemo kroge, tako velike, da z njimi lahko obložimo luknje v pekaču za muffine. Skodelice sedaj lahko napolnimo s kremo. Površino lahko narahlo potresemo z mletim cimetom. Pečemo v pečici, ki smo jo ogreli na 23 stopinj, približno 20-25 minut. Na vrhu naj se naredi skorjica in krema naj postane zlatorjavkasta. Postrežemo mlačne, lahko pa jih še potresemo s cimetom.

Ker gre praktično za portugalsko narodno sladico, je receptov za njeno pripravo nešteto. Ta je eden najbolj enostavnih.

Dober tek!

Ivan Fischer