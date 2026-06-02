Dan republike

V Primorskem dnevniku danes priloga ob 80. obletnici republike

O referendumu, ki je postavil temelje za povojno Italiji, a tudi o političnem dogajanju v naših krajih

2. jun. 2026 | 6:52
    2. junija 1946 so prvič lahko glasovale tudi ženske, kot je razvidno na arhivski fotografiji tiskovne agencije ANSA( ANSA )
Današnjo izdajo Primorskega dnevnika bogatijo štiri strani o pomenu referenduma, ki je pred 80 leti zajamčil institucionalno obliko nove države, a tudi o ženski volilni pravici. Sandor Tence predstavlja politično stanje leta 1946 in volilne izide na poselitvenem območju Slovencev v Italiji. O tem, kako so referendum spremljali v Trstu in Gorici, se je zgodovinar Gorazd Bajc pogovoril z Igorjem Devetakom, Marjan Kemperle pa predstavlja zgodovino ženskega političnega udejstvovanja v občinah Furlanije - Julijske krajine, kjer velja zaščitni zakon za slovensko narodno skupnost, in pogovore s tremi županjami.

