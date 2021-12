Patrick Zaki končno na prostosti

Patricka Zakija, egiptovskega študenta na bolonjski univerzi, ki je zaradi obtožbe širjenja lažnih novic skoraj dve leti preživel v priporu, bodo formalno izpustili. Zaki ni bil oproščen, sojenje se nadaljuje 1. februarja v Kairu, toda najprej ga bodo končno izpustili na prostost. Odločitev so njegovi sorodniki na sodišču sprejeli z vpitjem in objemi. »Prvi cilj je dosežen: Patrick Zaki ni več v priporu,« je na Facebooku komentiral zunanji minister Luigi Di Maio in se zahvalil italijanskim diplomatom.