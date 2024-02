Pes priplaval na breg, lastnika pa reševali gasilci

Pordenonski gasilci so včeraj dopoldne skupaj z enoto za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF posredovali v parku Seminario v Pordenonu, kjer je moški, medtem ko je reševal psa, zdrsnil v reko Noncello. Njegov štirinožni prijatelj je uspel priplavati na breg, lastnik pa se nikakor ni mogel izvleči iz reke zaradi spolzkega cementnega roba in se je prijel za drevesno vejo. Gasilci so mu ponudili lestev, po kateri se je vendarle uspel povzpeti na varno in se je neprijetna dogodivščina končala. Moški je odklonil pomoč reševalcev, ki so medtem prišli na kraj, saj jim je povedal, da se ni poškodoval in da se dobro počuti.