Nabrežinski Vihar žel uspehe na tekmovanju v Carpiju

Ko ob prvi izkušnji na zborovskem tekmovanju skupina stopi v krog najboljših kandidatov, tekmuje za veliko nagrado in prejme dve nagradi, je dober rezultat dosežek, pri katerem naključje nima velike vloge. Vokalna skupina Vihar je na tretjem državnem zborovskem tekmovanju Giuseppe Savani v Carpiju (Emilija - Romanja) minuli konec tedna osvojila drugo nagrado v osrednji kategoriji, Mirko Ferlan pa nagrado za najboljšega dirigenta.

Za svoj »debi« v »širši zborovski javnosti« je VS Vihar izbrala tekmovanje, ki je bilo letos zaradi nadpovprečno visokega števila udeležencev, kar je torej povečalo konkurenco, vredno posebne pozornosti. Skupina je nastopila v kategoriji, kjer se je za nagrado potegovalo petnajst zborov, med katerimi je bil tudi priznani mešani zbor Libercantus iz Perugie, ki je prejel prvo absolutno nagrado. Uvrstitev na drugo mesto je zato pridobilo poseben pomen za mlado skupino, ki v Nabrežini pod okriljem ZCPZ deluje od leta 2016 in se je z letošnjo sezono odločila za nove in zahtevnejše izzive.

Prvi korak na tej poti je bila ravno priprava na tekmovanje v Carpiju, na katerem so pevci zapeli skladbe iz različnih obdobij in so se preizkusili tudi na področju stare in romantične glasbe. Vrstni red tekmovalcev ni olajšal dela, saj je Vihar odprl tekmovanje v nedeljo ob 9. zjutraj, kar pa ni vplivalo na prepričljive izvedbe skladb Hasslerja, Čajkovskega, Lo Nigra, Lebiča in Volariča.

S srebrno plaketo si je zbor zagotovil vstop v finale, kjer je popoldne v nabito polnem občinskem gledališču v Carpiju nastopil z osmimi najboljšimi zbori iz vseh kategorij. Kandidate so ocenjevali Giorgio Susana, Juan Pablo de Juan Martin, Dario Piumatti, Elisa Gastaldon in Ilaria Poldi, ki so podelili Mirku Ferlanu tudi posebno nagrado za dirigenta, ker »je pokazal relevantne tehnične in umetniške sposobnosti«. Tudi sprejem publike je potrdil dosežek in skupina je bila deležna posebnega zanimanja, saj je bila edina tovrstna zasedba na tekmovanju in sploh redkost zaradi moške zasedbe in starosti pevcev.