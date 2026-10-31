Goljufinja se je ujela v past karabinjerjev

Karabinjerji so v minulih dneh aretirali 64-letno žensko iz Tranija zaradi poskusa goljufije v oteževalnih okoliščinah v sostorilstvu in zaradi nedovoljenega vstopa v tuje stanovanje. Skupaj s sostorilcem sta poskusila ogoljufati 87-letno žensko iz Trsta. Moški jo je poklical po telefonu in se izdajal za karabinjerja. Goljuf je trdil, da so neznanci klonirali njeno osebno izkaznico in jo uporabili za tatvino v zlatarni. Ženska mu je preko video povezave pokazala zlatnino in denar na domu, pri čemer je goljuf napovedal, da jo bo obiskala cenilka, ki bo po naročilu državnega tožilstva dvignila vrednosti. Goljufinja oz. cenilka je brez dovoljenja vstopila v stanovanje, pri čemer jo je drugi družinski član, ki je o ženski posumil, vprašal za službeno izkaznico. Tedaj je zaslutila, da sta prevaro odkrila in je pobegnila. Poklicala sta na interventno telefonsko številko za klice v sili, na kraj so kmalu prišli karabinjerji, ki so se skrili v stanovanje. Po novem telefonskem nagovarjanju goljufa, ki je od 87-letnice zahteval, naj zlatnino in ostalo izroči cenilki, se je namreč slednja namreč vrnila, pri čemer pa se je ujela v past. Pričakali so jo karabinjerji, ki so jo prijeli in aretirali.