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Kronika

V Karnijskih Alpah zaradi zastoja srca umrl pohodnik

Poskusi oživljanja drugih pohodnikov, ki so bili z njim in zdravstvenega osebja so bili žal zaman

Spletno uredništvo |
Karnija |
30. okt. 2026 | 18:21
    V Karnijskih Alpah zaradi zastoja srca umrl pohodnik
    Poskusi oživljanja so bili žal neuspešni (CNSAS FVG)
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Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalni helikopter in reševalci finančne policije so danes ob 12.45 posredovali na gori Col Gentile v Karnijskih Alpah, kjer je 71-letnega pohodnika iz kraja Raveo v Karniji obšla slabost. Na vrhu gore je doživel zastoj srca. Pohodniki, ki so bili z njim, so ga začeli oživljati in poklicali na pomoč. Z oživljanjem je nato nadaljevalo zdravstveno osebje, ki je kmalu prispelo z reševalnim helikopterjem, toda kljub vsem prizadevanjem, za 71-letnika ni bilo več pomoči in je na kraju umrl.

Njegovo truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino in ga predali predstavnikom pogrebnega podjetja. Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so na helikopter vkrcali tudi ostale tri pohodnike, ki so bili z njim in jih odpeljali z gore.

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