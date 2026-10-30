V Karnijskih Alpah zaradi zastoja srca umrl pohodnik

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri, reševalni helikopter in reševalci finančne policije so danes ob 12.45 posredovali na gori Col Gentile v Karnijskih Alpah, kjer je 71-letnega pohodnika iz kraja Raveo v Karniji obšla slabost. Na vrhu gore je doživel zastoj srca. Pohodniki, ki so bili z njim, so ga začeli oživljati in poklicali na pomoč. Z oživljanjem je nato nadaljevalo zdravstveno osebje, ki je kmalu prispelo z reševalnim helikopterjem, toda kljub vsem prizadevanjem, za 71-letnika ni bilo več pomoči in je na kraju umrl.

Njegovo truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino in ga predali predstavnikom pogrebnega podjetja. Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so na helikopter vkrcali tudi ostale tri pohodnike, ki so bili z njim in jih odpeljali z gore.