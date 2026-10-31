Ob svetovnem dnevu varčevanja nagrada za uspešne osnovnošolce in nižješolce

»Danes nagrajujemo ne le mlade, ki so se izkazali z odličnimi šolskimi uspehi, temveč tudi posameznike, ki predstavljajo prihodnost in bodo s svojimi sposobnostmi ter zavzetostjo prispevali k razvoju naše skupnosti.« S temi besedami je predsednik upravnega odbora Zadružne kraške banke Trst Gorica Adriano Kovačič v četrtek zvečer nagovoril množico mladih in njihovih svojcev, ki so napolnili dvorano tržiškega Kinemaxa. Priložnost za to je bilo tradicionalno nagrajevanje uspešnih osnovnošolcev in nižješolcev večstopenjskih šol s Tržaškega in Goriškega ob svetovnem dnevu varčevanja, ki ga obhajamo na današnji dan. Tokrat je priznanja prejelo 70 učencev, ki so se na osnovnih in prvostopenjskih (nižjih) srednjih šolah v lokalnem okolju izkazali z odličnimi uspehi ob zaključku šolskega leta 2025⁄2026.

Z dogodkom, ki je kot že omenjeno postal že tradicionalen, je ZKB, kot izhaja iz sporočila, ponovno potrdila svojo zavezanost mladim generacijam in svojo vlogo »ne le kot finančna ustanova v lokalnem okolju, temveč tudi kot aktivna soustvarjalka izobraževalnih, kulturnih in razvojnih priložnosti ter rasti lokalne skupnosti«. »Vlagati v mlade pomeni vlagati v napredek naše družbe. Za našo banko je podpora mladim generacijam, prepoznavanje njihovega truda in spodbujanje njihovega izobraževanja prednostna naloga,« je še dejal predsednik Kovačič na dogodku, ki je bil posvečen pomenu odličnosti, finančnemu opismenjevanju in mladim generacijam z namenom spodbujanja ozaveščene in odgovorne varčevalne kulture.