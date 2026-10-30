Na obzorju dogovor med Janševo vlado in poslancema manjšin

Poslanca italijanske in madžarske manjšine v slovenskem Državnem zboru – Felice Ziza in Ferenc Horvàth – pripravljata sporazum o sodelovanju z vlado Janeza Janše. Takšen dogovor sta manjšinska poslanca svojčas sklenila z vlado Roberta Goloba. Podobni sporazumi vse od rojstva samostojne Slovenije sodijo v odnose med zastopnikoma manjšin in slovensko vlado. Ziza in Horvàth sta glasovala za predsednika Janšo, pri izvolitvi njegove vlade pa sta se vzdržala. Njun glasov vsekakor ni bil odločilen za izvolitev vlade.

V sklopu priprav na dogovor z vlado sta se zastopnika manjšin sestala z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Minister je podprl njun predlog, da bi bili manjšini neposredno soudeleženi pri diplomatskih odnosih in meddržavnih srečanjih, na katerih je govoril o sosedskih odnosih ter o manjšinskih vprašanjih. Kar zadeva Italijane v Sloveniji se to pogostoma ne dogaja.

Kajzer je Zizi predlagal, da bi bili pripadniki italijanske skupnosti, seveda z ustreznimi diplomami, vključeni v Diplomatsko akademijo slovenskega zunanjega ministrstva. In to z namenom, da bi se v sklopu diplomatskih služb ukvarjali z odnosi med Italijo in Slovenijo.