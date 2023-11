Pestro dogajanje: tridnevno rumeno opozorilo z ledom, dežjem in snegom

Vreme bo pod vplivom prehodnega anticiklona še danes povečini stanovitno in sončno. Z jutrišnjim dnem pa je pričakovati izrazito odjugo, ob kateri se bodo temperature vzpenjale in se bodo pojavljale vztrajne padavine. Za vremensko fronto pa bo spet začel pritekati za ta čas mrzel severni zrak in se bo meja sneženja ob koncu padavin spuščala.

Ob prvih jutrišnjih padavinah, ko bodo vlažni jugozahodni tokovi zlasti v nekoliko višjih in kotlinastih legah še naleteli na mrzel prizemni zrak in ga ne bodo še povsem izpodrinili, bo lahko ponekod prehodno rahlo snežilo ali bosta nastajala poledica oz. žled.

Arso je za jutri (petek) objavil rumeno opozorilo. Na Primorskem jutri v popoldanskih urah opozarja pred izdatnejšimi padavinami, na severozahodu Slovenije, v osrednjih predelih in na jugovzhodu pa v jutranjih urah pred snegom in žledom ali poledico, v popoldanskih oz. večernih urah pa pred izdatnejšimi padavinami.

V petek opozarjajo povsod pred izdatnejšimi padavinami, v soboto pa po vsej državi, razen na jugozahodu, pred snegom, na jugozahodu le pred okrepljenim vetrom.

Na jugozahodu rumeno opozorilo zaradi okrepljenega vetra velja tudi za nedeljo.