Pet pripadnikov CasaPound osumljenih apologije fašizma

To, kar se je v nedeljo zgodilo v Ul. Acca Larenzia v Rimu, kjer je več sto neofašistov z iztegnjeno roko v fašistični pozdrav počastilo spomin na tri somišljenike, ki so leta 1978 padli pod streli levičarskih skrajnežev in varnostnih organov, predstavlja izdajo duha komemoracije same, saj ponovno ponuja geste in simbole obdobja, ki ga je zgodovina obsodila. Rimska kvestura je doslej sodstvu posredovala prvo sporočilo, v katerem petim osebam očita kaznivo dejanje apologije fašizma, sledila bodo druga sporočila v zvezi z identifikacijo drugih udeležencev manifestacija. Tako meni italijanski notranji minister Matteo Piantedosi, ki je včeraj odgovoril na vprašanje poslanke opozicijske Demokratske stranke Elly Schlein.

Poslanka, ki je tudi vsedržavna vodja DS, je od ministra želela izvedeti, katere nujne ukrepe namerava sprejeti vlada, da se podobni primeri ne ponovijo in da steče postopek za razpustitev neofašističnih skupin. Nedeljsko dogajanje je označila za nesprejemljivo ter se vprašala, kako to, da tistega, ki v gledališču vzklikne »Živela antifašistična Italija«, policija takoj legitimira, drugi pa se lahko nemoteno udeležijo fašističnega shoda z rimskimi pozdravi. Gre za zelo hude stvari, saj spomin na tragično smrt mladih žrtev zločinskega političnega nasilja ne more na noben način opravičevati apologije fašizma, meni Schlein. Minister Piantedosi je odgovoril, da je policija ravnala enako, kot je to počenjala pri podobnih manifestacijah v prejšnjih letih, tudi z drugačnim skrajno ideološkim predznakom.

Medtem ko je udeležence neofašističnega shoda Vsedržavno združenje partizanov Italije-Anpi prijavilo sodstvu, je dogodek odmeval tudi v Evropi. Tako je načelnik skupine liberalcev Renew Europe v Evropskem parlamentu Stephane Sejourné izrazil svojo zaprepadenost in zaskrbljenost ter dodal, da gre za nekaj, kar ni mogoče tolerirati. Na podobni valovni dolžini je bil vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, za katerega v Evropi ni prostora za fašistični pozdrav.

Med tistimi, ki so obsodili fašistični pozdrav, je tudi slovenski evropski poslanec Socialnih demokratov Matjaž Nemec, ki je v sporočilu zapisal, da je demonstracija pripadnosti fašizmu, ki je milijonom Evropejcev zadal nepopisno trpljenje in uničeval temelje človečnosti, alarm za celoten demokratični svet, še posebej za Evropsko unijo. Zadeva bi morala dobiti ne le politični, temveč tudi sodni epilog, je prepričan Nemec. Podobnega mnenja so tudi pri Društvu TIGR Primorske.

