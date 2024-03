Peta deželna parada ponosa bo v Lignanu

Peta deželna parada ponosa oz. FJK Pride bo 31. avgusta v Lignanu, so včeraj naznanili organizatorji. Dogodek, s katerim želi LGBT+ skupnost pritegniti pozornost na pravice te skupnosti, vsakič poteka v drugem mestu, lani ga je gostil Pordenon.

Letošnji FJK Pride se bo odvijal pod geslom »zasidrajmo pravice«. Izbira priljubljenega letoviščarskega mesta ob morju je padla v duhu kapilarnosti, so pojasnili organizatorji – gre za več združenj in ustanov. Želeli so dati priložnost za udeležbo na paradi ponosa tudi prebivalcem območja, ki je v poletnem času množično obiskano, a je geografsko bolj obrobno v primerjavi z večjimi mesti, v katerih so doslej potekale parade (Videm, Trst, Gorica in Pordenon).

»Vedno bolj potrebujemo parade ponosa,« je prepričana predsednica Alice Chiaruttini. »V minulih letih smo parado prirejali na dve leti, a letos občutimo še večjo potrebo po tovrstnem dogodku zaradi naraščajočega sovraštva in diskriminacij do queer oseb, tako v FJK kot po celi Italiji. Naše identitete, telesa in družine so vsakodnevno in odkrito pod udarom, predvsem s strani institucij, ki bi nas morale ščititi,« je dejala organizatorka.