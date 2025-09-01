Petkova neurja škodo povzročila tudi na gradbiščih drugega tira

Obilno petkovo deževje je ogromno škodo povzročilo tudi na gradbiščih drugega tira med Divačo in Koprom, so danes sporočili iz podjetja 2TDK. Na nekaterih delih so dela začasno ustavili, najbolj kritično je bilo v dolini Glinščice. Sanacija poteka, obseg škode pa na določenih območjih še ugotavljajo, so zapisali v projektnem podjetju.

V dolini Glinščice sanirajo plaz nad predorom Lokev, saj je teren izredno nestabilen, vsakršno dodatno deževje pa lahko povzroči nove nevšečnosti, so zapisali na 2TDK. Na drugi strani viadukta Glinščica je povsem zalilo gradbeno jamo za ventilatorsko postajo. »Gre za najbolj kritičen del trase, saj tukaj potekajo najbolj intenzivna dela,« so izpostavili.