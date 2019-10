Petkratni umor pretresel Avstrijo

Avstrijski mediji poročajo o uboju petih ljudi, do katerega je danes v zgodnjih jutranjih urah prišlo v smučarskem središču Kitzbühel. Kot poroča Kleine Zeitung, je petindvajsetletnik ubil nekdanje dekle, staro devetnajst let, njena starša, brata in novega prijatelja. Do tragedije je prišlo na domu dekleta, s katerim sta se razšla pred dvema mesecema. Storilec se je po dejanju predal policiji. Po besedah vodje kriminalistične policije Walterja Puppa je na policijsko postajo prišel okoli 6. ure, sam, na mizo položil pištolo in nož ter zatrdil, da je ubil pet ljudi. Policisti so na kraju zločina poskušali z oživljanjem žrtev, a zaman.