V kraju Forni di Sopra je včeraj pod večer petnajsletna smučarka padla s sedežnice. Na kraj so prihiteli reševalci in karabinjerji. S helikopterjem so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpela hujši pretres možganov, toda na srečo ni v življenjski nevarnosti.