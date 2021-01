»Pevka« Faccette nere tvega odstavitev

Elena Donazzan, deželna odbornica iz Veneta, ki je med priljubljeno radijsko oddajo La zanzara zapela fašistično pesem Faccetta nera, tvega odstavitev. Za nezaupnico se je, poleg opozicijske leve sredine, opredelila tudi Liga, sicer zaveznica stranke Fratelli d’Italia, kateri pripada Donazzan. Odbornica, ki ni nikoli skrivala svojih skrajnodesnih stališč, je v radijski oddaji na vprašanje kaj bi izbrala med partizansko Bella ciao in Faccetto nero brez oklevanj odgovorila, da slednjo. In jo je nato kar v živo zapela.

Njen nastop ni bil všeč predsedniku Veneta Luci Zaii, ki je kritiziral odbornico in podčrtal, da je Faccetta nera himna rasističnih zakonov in povzdiguje žensko podrejenost moškemu. Zaia je zastopnico stranke Giorge Meloni pozval, da se opraviči, kar je tudi storila. A očitno to ni bilo dovolj in sedaj jo morda čaka odhod iz deželne vlade. Donazzan prijateljuje z desničarskimi politiki iz Furlanije Julijske krajine in še posebno iz Trsta. Je stalna gostja slavnosti na fojbi v Bazovici ob dnevu spominjanja 10. februarja, znana je tudi po tem, da je predsednika republike Sergia Mattarello svoj čas pozvala, da prepove dejavnost partizanskega združenja VZPI-ANPI, češ da zanika fojbe.