Pevke Stu ledi in Petra Grassi

V sklopu mednarodnega zborovskega festivala Europa Cantat, ki se je pred kratkim odvijal v Ljubljani, so na Jakopičevem sprehajališču v Tivoliju postavili zborovsko fotopromenado. Nastala je na podlagi natečaja, na katerega je prispelo več kot tisoč fotografij iz vsega sveta, končni izbor pa je določila posebna strokovna komisija. Na razstavi, ki je na ogled do nedelje, 1. avgusta, so širši javnosti želeli predstaviti in približati zborovstvo skozi vizualno podobo. Na natečaju so bile izpostavljene štiri kategorije: Nekoč-retro-vintage, Na odru, Za odrom in Promo.