Pijan za volanom pobegnil pred policisti in trčil v skladovnico drv

Koprski policisti so včeraj v naselju Selce pri Pivki večkrat z modro lučjo in kratkim zvočnim signalom ustavljali osebni avtomobil, pri čemer voznik znakov policistov ni upošteval in z vožnjo nadaljeval po gozdni poti v smeri hriba Osojnica. Tam je zapeljal s poti in s sprednjim delom avtomobila trčil v skladovnico drv, kjer je obstal.

Policisti so ugotovili, da je bil za volanom 37-letni moški doma iz okolice Postojne. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultat 0,89 mg/l alkohola, kar pomeni, da je pregloboko pogledal v kozarec. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega pa bodo napisali obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola, strani vožnje in ker ni ustavil na znake policistov. Moškega so pridržali. Ker je bilo vozilo nevozno, so mu odvzeli registrske tablice.