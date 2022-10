Pijan za volanom z očetom in psom končal v jarku

Čeprav je vedel, da je krepko pijan, se je usedel v avto in z njim od Šembij proti Knežaku peljal očeta ter psa. Vožnjo je končal v jarku ob cesti, nato pa se razburjal še na gasilce in policiste. 44-letni voznik jo je odnesel brez poškodb, njegov 72-letni oče z zlomljeni rebri, psa pa so na koncu lovili po cesti.

V četrtek ob pol devetih zvečer sta se 44-letni sin in njegov 72-letni oče z avtom vozila po regionalni cesti od Šembij proti Knežaku, poročajo Primorske novice. V desnem ovinku je sin, ki je avto vozil, zapeljal s ceste in se prevrnil v obcestni jarek. Po klicu na pomoč so na kraj prihiteli gasilci iz Ilirske Bistrice in Knežaka, nad katerimi voznik ni bil prav navdušen. Še manj je bil navdušen nad policijsko patruljo. Na kraj so prihiteli tudi bistriški reševalci.

Ti so oskrbeli poškodovanega očeta in ga odpeljali v izolsko bolnišnico, medtem pa so se policisti ukvarjali s sinom. Ker so ocenili, da je pijan, so ga preskusili z alkotestom, ki je pokazal, da ima v telesu kar 0,85 miligrama (1,77 promila) alkohola. Ugotovili so še, da sploh nima vozniškega dovoljenja, na koncu pa ga odpeljali še na strokovni pregled. Ker je vozil avto brez dovoljenja, so mu ga tudi zasegli.

Ves čas postopka naj bi 44-letnik glasno negodoval nad policisti in tudi gasilci. Z očetom in sinom je bil v avtu tudi pes, ki je po prevračanju zbežal, tako da so ga svojci omenjenih na koncu lovili po cesti. S koprske policijske uprave so še sporočili, da si je ob prevračanju 72-letnik počil dve rebri.