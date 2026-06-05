Pirc Musar: Palestinska zastava zdaj na pročelju predsedniške palače

Le dvajset minut zatem, ko je bila v DZ izvoljena 16. slovenska vlada, na čelu katere bo četrtič prvak SDS Janez Janša, so s pročelja vladne palače sneli palestinsko zastavo, ki je tam plapolala v času vlade Roberta Goloba. Danes pa je poleg slovenske in evropske zastava ljudstva, nad katerim Izrael izvaja genocid, zaplapolala na pročelju predsedniške palače, je sporočila slovenska predsednica republike Nataša Pirc Musar.

»Genocid nad Palestinci ni ustavljen in ljudje v Gazi in na Zahodnem bregu ne živijo v miru in dostojanstvu. Danes izobešena zastava Palestine na pročelju predsedniške palače, ki bo tu ostala en teden, potem pa bo, kot opomin vsem, ki obiščejo moj urad, stala v notranjih prostorih, pa pomeni še mnogo več. Je simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic ne samo v Palestini, pač pa tudi drugod po svetu. Je preprost klic k spoštovanju temeljnega civilizacijskega načela: človekovega dostojanstva - za vse,« je ob tem dejala predsednica republike.