Pirc Musar se je srečala tudi z Mattarello

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je čas pred obredom kronanja britanskega kralja Karla III. izkoristila za srečanja s številnimi svetovnimi voditeljicami in voditelji. Med drugim se je sestala tudi z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello, ki jo bo v Rimu sprejel v petek, 19. maja.

Predsednica Slovenije se je srečala tudi s predsednicama Evropske komisije in Evropskega parlamenta, predsednicami Moldavije, Madžarske, Slovaške, Grčije, Gruzije in Kosova. Pa tudi s predsedniki Islandije, Avstrije, Albanije, Črne Gore, Severne Makedonije, Latvije, Litve, Estonije, Islandije, Romunije, Libanona, Iraka, Poljske, Cipra, Armenije, Romunije ter s predstavniki britanske vlade. V ospredju pogovorov je bilo predvsem aktualno dogajanje v regiji Zahodnega Balkana, pa tudi drugi mednarodni izzivi, povezani z vojno v Ukrajini, soočanjem z lažnimi novicami in dezinformacijami ter kandidaturo Slovenije za nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN.