Pirc Musar z Van der Bellnom o slovenski manjšini v Avstriji

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes na srečanju z avstrijskim kolegom Alexandrom Van der Bellnom na Dunaju zavzela za okrepitev prizadevanj za rešitev vprašanj slovenske manjšine v Avstriji in izrazila obžalovanje ob načrtih štajerske deželne vlade glede himne. Obiskala je tudi sedež Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.

Predsednika sta poudarila zavezanost nadaljnji krepitvi odnosov med Slovenijo in Avstrijo, zlasti tam, kjer imata državi skupen interes, so sporočili iz predsedničinega urada.

Ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne in 70. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe (ADP) je Pirc Musar poudarila pomen podpore avstrijskega predsednika pobudam za izboljšanje uresničevanja pravic slovenske manjšine v Avstriji.

Tako Slovenija kot predstavniki manjšine opozarjajo, da obveze iz 7. člena ADP, ki ureja zaščito slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem, še vedno niso v celoti izpolnjene.

Slovenska predsednica je ocenila, da je v zadnjih letih opaziti izboljšanje vzdušja spoštljivega sobivanja na avstrijskem Koroškem, pri čemer je izpostavila pozitivne korake koroške deželne vlade na področju dvojezičnega izobraževanja.

Obenem pričakuje dodatna prizadevanja za rešitev odprtih sistemskih in drugih vprašanj slovenske manjšine. Za Slovenijo so posebej pomembna vprašanja, povezana s slovenskim jezikom, njegovo javno uporabo in izobraževanjem.

Je pa Pirc Musar izrazila obžalovanje ob načrtih vlade na avstrijskem Štajerskem, da bi deželno himno, ki opeva tudi ozemlje Slovenije, zapisala v deželno ustavo. Pozvala je k previdnosti pri uporabi simbolov, ki namigujejo na slovenska ozemlja.

Kot je poudarila, je Slovenija odločna zagovornica mednarodnega prava in temeljev miroljubnega sobivanja in odnosov med državami, med katere spada tudi spoštovanje ozemeljske celovitosti.

Pirc Musar je tudi izrazila zadovoljstvo, da slovenska podjetja krepijo svojo prisotnost v Avstriji in vlagajo v avstrijsko gospodarstvo. V Avstriji je po navedbah predsedničinega urada registriranih več kot 270 podjetij z več kot 50-odstotnim slovenskim lastniškim deležem, največ na Koroškem.

Pirc Musar se je na Dunaju sešla tudi z generalnim sekretarjem Ovseja Feridunom Sinirlioglujem, s katerim sta govorila o aktualnih varnostnih vprašanjih v Evropi.

Strinjala sta se, da ima Ovse s svojim celovitim pristopom k varnosti pomembno vlogo v evropski varnostni arhitekturi in zato si moramo vsi prizadevati za močno in dobro delujočo organizacijo. Predsednica je poudarila potrebo po stabilnem financiranju Ovseja in izpostavila nujnost dogovora o enotnem proračunu.

Drevi se bo predsednica s soprogom Alešem Musarjem v spremstvu avstrijskega predsedniškega para udeležila slavnostnega odprtja razstave Svet v barvah v dunajskem muzeju Belvedere, ki je nastala v sodelovanju z Narodno galerijo Slovenije. Gre za največjo razstavo slovenske umetnosti na Dunaju, ki predstavlja vrhunce slovenskega slikarstva iz obdobja narodne emancipacije med letoma 1848 in 1918.