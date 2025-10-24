Pisanje strokovnih besedil odslej še nekoliko lažje

Nekdanji Zvezek normiranih terminov je spremenil svoje ime in obliko, se še dodatno obogatil in se prelevil v Zvezek standardiziranih terminov 2.0. Spletno orodje, ki je sodobna različica italijansko-slovenskega glosarja, je nastalo v okviru dolgoletnega sodelovanja Centralnega urada za slovenski jezik Dežele Furlanije - Julijske krajine in Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Trstu. Glosar je vsem dostopen na spletni strani Jezik na klik in preko aplikacije za pametni telefon. Novosti, ki jih prinaša, sta Centralni urad za slovenski jezik v FJK in SLORI v sredo predstavila javnosti.

Strokovne in splošne besede

Zvezek standardiziranih terminov je namenjen piscem in prevajalcem uradnih besedil, saj spodbuja ustrezno strokovno rabo slovenščine v javni upravi in drugih uradnih kontekstih. Glosar obsega izraze iz upravnopravnega in drugih strokovnih področij, hkrati pa vsebuje tudi splošno besedišče, ki prispeva k večji kakovosti prevodov in izvirnih besedil na območju stikanja italijanskega in slovenskega jezika.

Nastal je s pomočjo terminološke delovne skupine, pri kateri sodelujejo strokovnjaki s področja upravnega prava, javnih financ, šolstva, terminologije in jezikoslovja z obeh strani meje. Zvezek 2.0 pa je projekt v nastajanju, ki se bo stalno dopolnjeval - trenutno je z različnimi oznakami opremljenih okoli 300 vnosov, medtem ko jih cel Zvezek vsebuje skoraj 5000 - zato njegovi snovalci vabijo uporabnike, naj se na novost odzovejo z morebitnimi dvomi, pripombami in vprašanji, sta poudarila vodja Centralnega urada za slovenski jezik v FJK Erika Hrovatin in direktor SLORI-ja Devan Jagodic.

Več pomoči pri izbiri terminov

Nova različica je tehnološko izpopolnjena in oblikovno prenovljena. Uporabnikom omogoča dostop do številnih dodatnih informacij, oznak in utemeljitev, ki pomagajo pri zavestni izbiri terminoloških rešitev. Pri zasnovi orodja so se na Centralnem uradu zgledovali po obstoječih in uveljavljenih portalih, kot sta Evroterm in IATE, z namenom poenotenja in standardizacije terminologije.

Vsebinske novosti sta predstavili prevajalki pri Centralnem uradu Laura Sgubin in Jana Černe, tehnološke pa raziskovalec pri SLORI-ju Damjan Popič. Rezultati iskanja so v novi različici prikazani v terminoloških karticah, ne več v stolpcih. S klikom na ikono se kartica razširi in se prikažejo dodatne oznake, kot so definicija, utemeljitev, opomba, frazeologija itd. Pomembni novosti sta tudi prikaz virov in etiketa ustreznosti, ki je namenjena opozarjanju na priporočeno oziroma nezaželeno rabo izrazov.