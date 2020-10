Predsednik Avstrije Alexander Van der Bellen in njegov slovenski kolega Borut Pahor se bosta danes dopoldne v Celovcu skupaj udeležila proslave ob stoletnici koroškega plebiscita. Pahor bo prvi slovenski predsednik na tem dogodku, ki je bil v preteklosti pogosto zlorabljen v nacionalistične namene. Kot sta poudarila v skupnem intervjuju za avstrijsko in slovensko tiskovno agencijo, se zavedata, da je preteklost boleča, da so bili koroški Slovenci podvrženi asimilaciji. Prepričana pa sta tudi, da oba naroda pišeta novo poglavje, v katerem je povsem običajno, da različne jezikovne skupine sobivajo v skupni regiji.

Ob današnji obletnici koroškega plebiscita objavljamo tudi intervju z zgodovinarjem Danijelom Grafenauerjem in pričevanje pisatelja Florjana Lipuša.