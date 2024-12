Planinski orel Leonardo po večmesečnem zdravljenju odletel v nebo (video)

Planinskega orla, ki ga je lani pri Fontanafreddi na Pordenonskem rešilo osebje zavetišča za divje živali, so danes spustili na prostost. Lani so ga našli v kritičnem stanju, bil je močno podhranjen in je imel poškodbe na prsnem košu. Imenovali so ga Leonardo. Prepeljali so ga v rehabilitacijski center za divje živali videmske univerze, kjer so ga skrbno zdravili. Naposled je povsem okreval. Nadeli so mu GPS oddajnik, da bodo lahko opazovali njegovo letenje in teritorialne navade. Podatki, ki jih bodo prejeli, bodo koristni pri prizadevanjih za ohranitev te ptice roparice.