Plaz na Višarjah: deskar na snegu umrl v bolnišnici

Po smrti 29-letnega Carla Notarija, ki je v nedeljo, 1. februarja, umrl pod snegom pri planoti Casera Razzo v občini Sauris, je snežni plaz v sredo, 4. februarja, tokrat na Trbiškem, zahteval še eno življenje. Snežni plaz se je sprožil okoli 16.30 v gozdu pod sedežnico med Višarjami in sedlom Prašnik (v smeri Kamnitega lovca) na približno 1600 metrih nadmorske višine in zasul 33-letnega domačin Simoneja De Cillie, ki je tam deskal na snegu v družbi dveh turnih smučarjev. Simone De Cillia, ki je bil med drugim učitelj deskanja na snegu in fotograf, je včeraj približno dve uri pred snežnim plazom na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, kako deska sredi gozda. Umrl je, potem ko je dospel v videmsko bolnišnico.

Po plazu sta prijatelja oz. turna smučarja 33-letnika izvlekla iz snega in mu nudila prvo moč ter poklicala na interventno številko za klic v sili. Na prizorišče so se odpravili gorski reševalci, finančni policisti in zdravstveno osebje (skupno okrog 20 oseb), ki je ob prihodu začelo oživljati 33-letnika. Da so pospešili prihod reševalcev, so morali zagnati tamkajšnjo sedežnico, ki je bila sicer zaprta, saj helikopter zaradi slabih vremenskih razmer ni mogel vzleteti. Dva dni zapored je namreč na Višarjah neprestano snežilo, na že itak visoko podlago pa so tako padle večje količine snega, kar je dodatno povečalo nevarnost proženja snežnih plazov, ki so v FJK v zadnjih dneh pogosti, saj je bil včerajšnji četrti snežni plaz, ki je zasul kako osebo v približno tednu dni – po Saurisu tudi Na Žlebeh in na Beli peči. Do snežnega plazu na Višarjah je prišlo v gozdu, v katerem je veliko dreves, ki naj bi nudila nekaj več zaščite pred tovrstnimi pojavi, kar pa se ni zgodilo, drevesa pa lahko v teh primerih postanejo zelo nevarna, saj lahko vanje oseba, ki jo zasuje plaz, trči, kot kaže, da se je zgodilo 33-letniku. Moškega so po več poskusih oživljanja z žičnico prepeljali v dolino, nato pa v bolnišnico v Videm. Naknadno je prišlo sporočilo, da je umrl.

Že v sredo zjutraj je deželna civilna zaščita zaradi obilnega sneženja izdala opozorilo, ki velja tudi v četrtek in petek ter svari pred obiskom visokogorja. V večjem delu Julijskih in Karnijskih Alp ter Predalp so stopnjo nevarnosti ocenili od 3 do 4 na lestvici, ki predvideva najnevarnejšo stopnjo 5. Na Trbiškem je stopnja ocenjena na 4, ponekod tudi 5.