Plezalec zdrsnil v globino dvajsetih metrov

Gorski reševalci iz Pordenona so sinoči ob 18.30 posredovali v Dardagu na območju občine Budoia na Pordenonskem, kjer se je poškodoval plezalec, star okrog 30 let. S plezalne stene je zdrsel v globino dvajsetih metrov, kljub temu je uspel sam poklicati na pomoč na interventno telefonsko številko za klice v sili 112.

Stekla je reševalna akcija, pri kateri so sodelovali reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč, gasilci in reševalni helikopter.

Prvi so ga pod plezalno steno našli gorski reševalci, med njiimi sta bila tudi zdravnik in zdravstveni tehnik. Ugotovila sta, da je plezalec zaradi padca utrpel številne poškodbe. Privezali so ga in naložili na nosila. Gasilci so z motorko prečistili območje, da bi lažje priletel reševalni helikopter, ki je pripeljal še anestezista in drugo zdravstveno osebje. Plezalca so na kraju stabilizirali, nato so ga z vitlom potegnili na helikopter in prepeljali v videmsko bolnišnico. Posredovanje se je zaključilo okrog 21. ure.