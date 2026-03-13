Predsednik društva Morigenos med uredniki vodilne svetovne revije

PTilena Genova, predsednika Morigenosa – slovenskega društva za morske sesalce, so decembra imenovali za pridruženega urednika mednarodne znanstvene revije Marine Mammal Science.

»To povabilo in vlogo pridruženega urednika sprejemam z veliko mero odgovornosti in počaščenosti. Revija Marine Mammal Science ima v naši stroki poseben ugled, zato mi imenovanje pomeni predvsem zaupanje in priložnost, da aktivno prispevam k ohranjanju visokih znanstvenih standardov,« je za Primorske novice povedal dr. Tilen Genov, ki je bil na omenjeno mesto imenovan decembra.

Revija Marine Mammal Science, ki izhaja od leta 1985, velja za osrednjo in najvplivnejšo znanstveno revijo na področju raziskovanja morskih sesalcev. V njej so objavljeni najpomembnejši znanstveni izsledki o biologiji, ekologiji, vedenju, varstvu in upravljanju populacij morskih sesalcev po vsem svetu, hkrati pa predstavlja eno ključnih platform za razvoj in usmerjanje stroke.

Pridruženi urednik (Associate Editor) pomaga skrbeti za integriteto in znanstveno odličnost revije ter je odgovoren za celovito uredniško obravnavo posameznih znanstvenih prispevkov. Njegove naloge vključujejo presojo znanstvene kakovosti prispevkov, izbor strokovnih recenzentov, spremljanje in usklajevanje recenzijskega postopka ter podajo priporočila glede objave. Gre za strokovno izjemno odgovorno funkcijo, ki zahteva poglobljeno znanje, raziskovalne izkušnje ter visoko stopnjo zaupanja mednarodne znanstvene skupnosti.

Povabilo in imenovanje predstavljata mednarodno priznanje tudi za društvo Morigenos in širšo raziskovalno skupnost v Sloveniji, poročajo Primorske novice. Za državo z razmeroma kratko obalo takšna vloga dodatno utrjuje mednarodno vpetost slovenske znanosti na področju morskih sesalcev. Dosežek potrjuje, da raziskovalno delo društva Morigenos presega nacionalne okvire ter prispeva k razvoju znanosti o morskih sesalcih na globalni ravni.