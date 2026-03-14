Športna sobota: Sovodnje v Ronkah, Zaleta in Soča doma

Odbojkarje Soče SloVolleyja čaka v moški B-ligi pomembno gostovanje v Venetu

Spletno uredništvo |
FJK |
14. mar. 2026 | 11:03
    Športna sobota: Sovodnje v Ronkah, Zaleta in Soča doma
    Odbojkarji Soče SloVolleyja na arhivski fotografiji (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

1. AMATERSKA LIGA

15.00 v Ronkah: Ronchi – Sovodnje

KOŠARKA

DEŽELNA DIVIZIJA 1

20.00 v Romjanu: Ronchi – Kontovel

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

20.00 v Quintu di Treviso: Olympo Treviso – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak

ŽENSKA C-LIGA

18.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Eurovolleyschool

MOŠKA C-LIGA

20.00 v San Vitu al Tagliamento: Favria – SloVolley ZKB

ŽENSKA D-LIGA

17.30 v Repnu: Zalet – Rizzi Udine

19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Moraro

TENIS

ŽENSKA C-LIGA

14.00 v športnem centru Gaje na Padričah: Gaja – RC Modus

