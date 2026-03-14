Športna sobota: Sovodnje v Ronkah, Zaleta in Soča doma

NOGOMET
1. AMATERSKA LIGA
15.00 v Ronkah: Ronchi – Sovodnje
KOŠARKA
DEŽELNA DIVIZIJA 1
20.00 v Romjanu: Ronchi – Kontovel
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
20.00 v Quintu di Treviso: Olympo Treviso – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak
ŽENSKA C-LIGA
18.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Eurovolleyschool
MOŠKA C-LIGA
20.00 v San Vitu al Tagliamento: Favria – SloVolley ZKB
ŽENSKA D-LIGA
17.30 v Repnu: Zalet – Rizzi Udine
19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Moraro
TENIS
14.00 v športnem centru Gaje na Padričah: Gaja – RC Modus