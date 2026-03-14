Prihodnji teden bo hladnejši in sprva vetroven

Danes in jutri po pod vplivom vlažnih jugozahodnih tokov prevladovalo spremenljivo vreme z občasno povečano oblačnostjo in krajevnimi plohami. Najvišje dnevne temperature bodo presegale, jutri občutneje, 15 stopinj Celzija.

V ponedeljek se bo proti Sredozemlju spuščala severna višinska dolina s hladnejšim zrakom, ki bo predvidoma na svoji poti proti Balkanu le obrobno oplazila naše kraje. Na vreme pri nas bo, kot kaže, le obrobno vplivala hladna vremenska fronta, za katero bo več dni z burjo pritekal hladnejši zrak kot v minulem obdobju. Večjega mraza pa ne gre pričakovati, temperature se bodo vrnile v dolgoletno normalnost.

Ponedeljkov vpliv vremenske fronte je glede padavin po zadnjih izračunih negotov, ker kaže, da ne bo občutneje zajela našega območja. Ob njeni bližini se bo povečala nestanovitnost. Predvidoma bo v ponedeljek spremenljivo oblačno, prehodno se bodo zlasti popoldne ali zvečer ponekod pojavljale krajevne padavine, deloma plohe ali nevihte. Dogajanje pa ne bi smelo biti dolgotrajno. Zapihala bo burja, z njo bo začel pritekati glede na minulo obdobje hladnejši zrak.

V torek se bo vreme že povečini izboljšalo, pihala bo burja. Hladneje bo. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju la malo nad 10 stopinj Celzija, topleje bo na Goriškem, najnižje nočne pa na Kraški planoti in na Goriškem okrog 5 stopinj Celzija.

V sredo se bo nadaljevalo podobno vreme, noč bo hladnejša.