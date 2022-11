Plezalka padla po pobočju

Gorski reševalci iz Plodna so popoldne posredovali na gori Peralba v Karnijskih Alpah, kjer se je poškodovala 56-letna plezalka iz Vidma. Na višini 2620 metrov, malo pod vrhom, je na novozapadlem snegu zdrsnila in padla, pri čemer se je zakotalila na razdalji kakih deset metrov. S soplezalcem se je na goro povzpela po zavarovalni plezalni poti Sartor. Na koncu ferate se je na lažje dostopnem območju pod vrhom odvezala in je padla ter obležala na snegu. K njej so prišli drugi plezalci, ki so ji nudili prvo pomoč in so obvestili reševalce.

Priletel je deželni reševalni helikopter, ki je pripeljal zdravstveno osebje. Nudilo ji je najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nakar so jo dvignili na helikopter in jo prepeljali do koče Sorgenti del Piave, kjer jo je pričakalo reševalno vozilo. Z njim so jo spet prepeljali do helikopterja, ki je poletel v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpela več poškodb in odrgnin, vseskozi pa je bila pri zavesti in njeno življenje naj ne bi bilo ogroženo. Posredovanje se je zaključilo okrog 15.30.